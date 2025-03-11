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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ГУЖЕЛЯ: «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ АБХАЗИИ МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ «КОМАНДЫ АБХАЗИИ»»

Новости Вторник, 11 марта 2025 18:18
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ДМИТРИЙ ГУЖЕЛЯ: «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ АБХАЗИИ МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ «КОМАНДЫ АБХАЗИИ»»

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ. Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил высокий интерес к конкурсу «Команда Абхазии», а также важность продления сроков подачи заявок.

«Мне кажется, нет такого человека в Абхазии, которого бы не коснулся этот проект. Теперь у каждого есть возможность присоединиться к большой команде, развиваться и вносить вклад в будущее страны», – подчеркнул он.

Что важно для участников?

Каждый конкурсант получит обратную связь по итогам диагностики.

Все, кто пройдет первый этап, смогут бесплатно обучаться на образовательных курсах, вне зависимости от выхода в финал.

100 лучших конкурсантов сформируют ядро сообщества, которое будет двигать страну вперед.

«Это колоссальная работа, которую проделала команда Абхазии. Вне зависимости от политических взглядов – конкурс открыт для всех. Приглашаем каждого стать его частью!», – сказал Гужеля.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 11 марта 2025 18:21

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