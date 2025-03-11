ДМИТРИЙ ГУЖЕЛЯ: «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ АБХАЗИИ МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ «КОМАНДЫ АБХАЗИИ»»

«Мне кажется, нет такого человека в Абхазии, которого бы не коснулся этот проект. Теперь у каждого есть возможность присоединиться к большой команде, развиваться и вносить вклад в будущее страны», – подчеркнул он.

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ . Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил высокий интерес к конкурсу «Команда Абхазии», а также важность продления сроков подачи заявок.

Что важно для участников?

Каждый конкурсант получит обратную связь по итогам диагностики.

Все, кто пройдет первый этап, смогут бесплатно обучаться на образовательных курсах, вне зависимости от выхода в финал.

100 лучших конкурсантов сформируют ядро сообщества, которое будет двигать страну вперед.

«Это колоссальная работа, которую проделала команда Абхазии. Вне зависимости от политических взглядов – конкурс открыт для всех. Приглашаем каждого стать его частью!», – сказал Гужеля.