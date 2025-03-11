БАДРА ГУНБА: «КОМАНДА АБХАЗИИ» ДОЛЖНА СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Сухум. 11 марта 2025. Абхазия-Информ . Заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Команда Абхазии» в формате круглого стола прошло в медиацентре Sputnik Абхазия. Основная тема мероприятия – ядро экосистемы формирования и развития кадрового потенциала республики». Проект осуществляется по инициативе избранного президента Бадры Гунба.

Открывая встречу, юрист, преподаватель кафедры экономической теории Абхазского государственного университета Георгий Габуния отметил, что конкурс управленцев «Команда Абхазии» нацелен на выявление и поддержку талантливых руководителей, обладающих высоким уровнем компетенций, и формирование кадрового резерва.

«Конкурс позволит изменить подходы к формированию управленческого состава государственных органов. Подбор кадров должен производиться не по признакам принадлежности к той или иной политической силе, а исключительно с учетом личностных качеств и характеристик», – сказал он.

Избранный президент Бадра Гунба подчеркнул важность подготовки и подбора управленческих кадров и отметил, что проект направлен на реализацию новых кадровых подходов в стране, привлечение специалистов, опытных людей, которые искренне и беззаветно хотят служить своему Отечеству.

«Для нас это направление очень важно. Вы знаете, что в рамках предвыборной кампании мы говорили много о том, как планируем действовать, как привлекать новые кадры для решения тех острых задач, которые сегодня стоят перед нашей страной», – сказал Гунба.

Он отметил, что конкурс управленцев «Команда Абхазии» взял старт несколько недель тому назад, и уже получил большой отклик у граждан страны.

«Уже сегодня более 2800 заявок поступило на сайт «Команды Абхазии». Это показатель того, что мы действуем в правильном направлении. «Команда Абхазии» должна стать платформой для создания государственного кадрового резерва, и мы направим все свои усилия на решение новых задач», – сказал Гунба.

Он отметил, что участие госслужащих в конкурсе «Команда Абхазии» позволило бы оценить кадровый потенциал каждого ведомства.

Руководитель конкурса «Команда Абхазии», и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба отметил, что людей волнуют вопросы гарантий прозрачности и объективности проекта.

«Это действительно большая, сложная задача и мы должны сделать всё, чтобы каждый участник имел возможность своими силами пройти все этапы нашего конкурса. Наша задача – оценить их талант», – сказал он.

Таращ Хагба предложил, учитывая просьбы граждан, продлить срок приема заявок на участие в конкурсе. Бадра Гунба эту идею поддержал и призвал госслужащих активно участвовать в нем.

В финал конкурса «Команда Абхазии» пройдут 100 человек, из которых отберут 20 победителей. Они получат образование в России и в дальнейшем будут трудоустроены.

Ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия отметил, что более 50% заявок на участие в конкурсе управленцев «Команда Абхазии» подано молодежью, преимущественно студентами.

«Это свидетельствует о высоком уровне интереса молодого поколения к развитию республики и о готовности брать на себя ответственность», – сказал он.

Гварамия предложил для студентов, успешно прошедших конкурсные этапы, организовать стажировки и образовательные программы. По его словам, это позволит им не только получить новые знания, но и применить их на практике, внести вклад в развитие республики.

«Участие в конкурсе – это первый шаг к приобретению опыта, возможность оценить свои управленческие компетенции и нащупать точки роста», – сказал он.

Гварамия предложил госслужащим проходить повышение квалификации в центре при университете.

Бадра Гунба высоко оценил потенциал АГУ для подготовки управленческих кадров. Он отметил, что образование по многим специальностям, которые выбирают абхазские абитуриенты в российских вузах, можно получить и внутри страны.

«Обучение этим специальностям в Абхазском государственном университете проходит на высшем уровне. И в этом смысле мы не должны гнаться за имиджем, получать образование за границей, когда есть такие возможности на территории Абхазии», – подчеркнул он.

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа отметил, что ученый и управленец – это две разные, но взаимодополняющие роли. Если ученый сосредоточен на исследовании, поиске истины и создании новых знаний, то управленец отвечает за эффективное использование ресурсов, координацию процессов и достижение стратегических целей.

«Однако важно понимать, что хороший ученый не всегда автоматически становится хорошим управленцем. Это разные компетенции, и их сочетание требует специальной подготовки. Практика показывает, что многие талантливые ученые, переходя на управленческие должности, сталкиваются с трудностями. Это связано с тем, что управление требует иных навыков: стратегического мышления, работы с людьми, принятия решений в условиях неопределенности. Конкурс «Команда Абхазии» – это возможность помочь ученым развить эти качества и стать эффективными лидерами», – сказал Джапуа.

По его словам, участие ученых в конкурсе – это не только возможность проявить себя, но и шанс получить новые знания и навыки. Конкурс позволяет выявить тех, кто обладает потенциалом для совмещения научной и управленческой деятельности, и помочь им раскрыть этот потенциал.

«Современные вызовы требуют, чтобы наука и управление шли рука об руку. Управленцы с научным бэкграундом могут стать мостом между научным сообществом и государственными структурами, обеспечивая эффективное внедрение научных разработок в реальную экономику и социальную сферу. Воспитание таких специалистов – это вклад в будущее Абхазии», – подытожил Джапуа.

Замгендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил, что конкурс «Команда Абхазии» – это шаг к тому, чтобы объединить науку и управление, шаг к качественно новому витку развития фундаментальной науки в республике.

«Проект уже стал не только площадкой для выявления талантливых управленцев, но и мостом для укрепления сотрудничества между Россией и Абхазией в сфере образования, управления и социально-экономического развития. Одним из ключевых элементов конкурса является образовательная программа, которая будет реализована на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», – проинформировал он.

Дмитрий Гужеля отметил, что активность жителей Абхазии в конкурсе «Команда Абхазии» превышает все ожидания. По его словам, благодаря продлению приема заявок членом «Команды Абхазии» может стать каждый.

«Все, кто пройдет первый этап, получат доступ к целому набору бесплатных образовательных курсов», – подчеркнул Гужеля.

На втором этапе будет проверяться управленческий потенциал участников, в результате будут отобраны 100 финалистов. Для них будет организована специальная программа переподготовки управленцев.

Программа включает пять модулей: один предварительный (онлайн или в Абхазии) и четыре очных (апрель, июнь, август, ноябрь на базе мастерской «Сенеж»).

В июне участники пройдут региональные стажировки, что позволит им изучить лучшие практики управления в регионах России.

В программе используется практико-ориентированный подход при развитии управленческих, проектных и коммуникативных компетенций.

Программа призвана решить ключевые задачи, стоящие перед Республикой Абхазия. Среди них:

обеспечение социально-экономической стабильности в условиях современных вызовов;

адаптация модели управления социальной сферой к новым условиям, включая оптимизацию бюджетных расходов и привлечение социально-ответственного бизнеса;

внедрение человекоцентричного подхода для повышения качества жизни граждан;

разработка типовых моделей управления, учитывающих специфику регионов, включая приграничные территории;

подготовка к работе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, экономического и техногенного характера.

По итогам встречи определены сроки проведения основных этапов конкурса.

Этап регистрации продлен до 21 марта. Первый блок дистанционного этапа – до 23 марта. Второй блок дистанционного этапа пройдет с 28 по 30 марта. Очный финал пройдет с 11 по 13 апреля.

Об этом сообщает Апсныпресс.