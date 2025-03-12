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Абхазия Информ

В РУСДРАМЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ ТЕАТРА

Новости Среда, 12 марта 2025 15:32
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В РУСДРАМЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ ТЕАТРА

Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера при поддержке Бахрушинского театрального музея и Министерства культуры России будет создан музей театра. «Мы определили помещение театра, в котором должна разместиться современная технологичная музейная экспозиция, открытая для осмотра зрителями театра, нашими гостями. В музее будет представлено прошлое и настоящее нашего театра, длинный путь от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Театра имени Фазиля Искандера - по всем объективным показателям лидера театрального процесса в стране», – сообщает РУСДРАМ. Для формирования экспозиции театру требуется поддержка зрителей, граждан Абхазии, сухумчан.

Во время войны серьезно пострадало здание театра, пропал и весь архив. Практически нет документов, предметов, фотографий первых послевоенных лет. «Просим всех, у кого сохранилось хоть что-то от посещения Сухумского ТЮЗа, Русского театра Абхазии, работы в нем, знакомства с работниками театра – фотографии, программки, номерки, афиши, записи, костюмы, газетные вырезки, реквизит со спектаклей, все, что может напомнить о времени, спектаклях, людях, актерах – передать театру. Это очень важно для нас и для наших зрителей. Это не только обращение к памяти, ее восстановление, но и осознание непрерывности жизни нашего театра на протяжении почти что 45 лет, художественной преемственности», – обращается РУСДРАМ.

Имя каждого жертвователя фондам музея будет отмечено, обещают в РУСДРАМе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 12 марта 2025 15:40

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