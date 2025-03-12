В АБХАЗИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
Новости Среда, 12 марта 2025 17:39
Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. За последние сутки в республике существенно увеличилось количество природных пожаров. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.
Пожары пока носят локальный характер, однако с ускоренным прогревом воздуха риски увеличения их числа и распространения на большие площади кратно возрастают.
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