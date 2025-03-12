ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ . И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Госкомиссия создана распоряжением и. о. президента Абхазии Бадры Гунба. В нее входят главы администраций городов и районов, представители министерств и ведомств.

Члены комиссии рассказали о планах по проведению памятных мероприятий к 9 мая, все предложения представят на рассмотрение комиссии.

На встрече также обсудили вопросы материального поощрения участников Великой Отечественной войны. В Абхазии проживают около 40 участников ВОВ 1941-1945 гг. и лиц, приравненных к ним.

23 выходца из Абхазии являются героями Советского Союза, 9 человек были представлены к званию Герою Советского Союза, 5 человек являются полными кавалерами Ордена Славы.