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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 12 марта 2025 18:42
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ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Госкомиссия создана распоряжением и. о. президента Абхазии Бадры Гунба. В нее входят главы администраций городов и районов, представители министерств и ведомств.

Члены комиссии рассказали о планах по проведению памятных мероприятий к 9 мая, все предложения представят на рассмотрение комиссии.

На встрече также обсудили вопросы материального поощрения участников Великой Отечественной войны. В Абхазии проживают около 40 участников ВОВ 1941-1945 гг. и лиц, приравненных к ним.

23 выходца из Абхазии являются героями Советского Союза, 9 человек были представлены к званию Герою Советского Союза, 5 человек являются полными кавалерами Ордена Славы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 12 марта 2025 18:44

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