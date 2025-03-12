В КМ ОБСУДИЛИ ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ
Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с и.о. министра социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Русланом Аджба и председателем Нацбанка Абхазии Бесланом Барателия. На встрече обсудили вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
Руслан Аджба представил информацию о взаимодействии с российскими коллегами по вопросам пенсионного обеспечения в связи с изменениями подходов в организации доставки сумм пенсий.
На сегодняшний день, по данным Банка Абхазии, около 15 процентов пенсионеров самостоятельно оформили банковские карты в российских кредитных организация для зачисления на них сумм российской пенсии.
В Абхазии более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, возраст более 4 тысяч из них выше 80 лет.
Владимир Делба обратил внимания участников встречи на скорейшее решение всех организационных вопросов. На встрече было отмечено, что получатели российской пенсии, проживающие в Абхазии, не останутся без пенсионных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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