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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ

Новости Среда, 12 марта 2025 20:17
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В КМ ОБСУДИЛИ ВЫДАЧУ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ

Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с и.о. министра социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия Русланом Аджба и председателем Нацбанка Абхазии Бесланом Барателия. На встрече обсудили вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

Руслан Аджба представил информацию о взаимодействии с российскими коллегами по вопросам пенсионного обеспечения в связи с изменениями подходов в организации доставки сумм пенсий.

На сегодняшний день, по данным Банка Абхазии, около 15 процентов пенсионеров самостоятельно оформили банковские карты в российских кредитных организация для зачисления на них сумм российской пенсии.

В Абхазии более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, возраст более 4 тысяч из них выше 80 лет.

Владимир Делба обратил внимания участников встречи на скорейшее решение всех организационных вопросов. На встрече было отмечено, что получатели российской пенсии, проживающие в Абхазии, не останутся без пенсионных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 12 марта 2025 20:19

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