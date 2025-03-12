ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Новости Среда, 12 марта 2025 20:20
Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Члены комитета рассмотрели проект постановления «О включении имущественного комплекса 12-квартирного 2-этажного разрушенного здания в Гудаутском районе, на озере Рица, в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».
Принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проект данного постановления на ближайшем заседании сессии.
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