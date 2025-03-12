В ПАРЛАМЕНТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАНА КВАРЧИЯ И ЛЕВАНА МИКАА

Сухум. 12 марта 2025. Абхазия-Информ . На расширенном заседании парламентского Комитета по государственно-правовой политике состоялись слушания по вопросу лишения гражданства Российской Федерации граждан Республики Абхазия – депутата Народного Собрания Кана Кварчия и общественного деятеля Левана Микаа.

В заседании приняли участие председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия, представители партий, общественности и СМИ.

В ходе дискуссии были подняты вопросы отношений с абхазкой диаспорой в Турецкой Республике, в частности, связанные с проблемами, возникающими на российской границе у репатриантов, направляющихся в Республику Абхазия, а также решение Министерства юстиции Российской Федерации о внесении независимого абхазского журналиста Инала Хашиг в число лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Приглашенные на заседание отметили, что Парламент является важной площадкой для общественного обсуждения вопросов защиты интересов и прав граждан Республик Абхазия. При этом ими подчеркивалась значимость инициативы государственных институтов в решении данных проблем.

Депутатами были высказаны мнения, что граждане, в отношении которых российской стороной были приняты санкции, в первую очередь, должны сами защищать себя в судебном порядке, со своей стороны Парламент предпринимает определенные шаги.

Подводя итоги встречи председатель парламентского комитета Даут Хутаба сказал, что намерен провести еще одно заседание, где все затронутые вопросы будут обсуждены с представителями соответствующих структур исполнительной власти.