 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ 2 АПРЕЛЯ

Новости Четверг, 13 марта 2025 12:45
Оцените материал
(0 голосов)
ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ 2 АПРЕЛЯ

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба вступит в должность 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта, победу на них одержал Гунба. Во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов.

Бадра Гунба приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации. Отмечалось, что политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

Владимир Путин на встрече с Гунба поздравил его с победой на выборах. По словам президента России, избирательная кампания в Абхазии шла «бурно, с эмоциями».

В свою очередь, Гунба сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 13 марта 2025 13:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАНА КВАРЧИЯ И ЛЕВАНА МИКАА ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.