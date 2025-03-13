ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ 2 АПРЕЛЯ

Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта, победу на них одержал Гунба. Во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов.

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба вступит в должность 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Бадра Гунба приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации. Отмечалось, что политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.

Владимир Путин на встрече с Гунба поздравил его с победой на выборах. По словам президента России, избирательная кампания в Абхазии шла «бурно, с эмоциями».

В свою очередь, Гунба сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией.