ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ 2 АПРЕЛЯ
Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Избранный президентом Абхазии Бадра Гунба вступит в должность 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Президентские выборы в Абхазии завершились 2 марта, победу на них одержал Гунба. Во втором туре выборов он набрал 54,73% голосов.
Бадра Гунба приступил к исполнению своих обязанностей до инаугурации. Отмечалось, что политик готов включить в свою команду представителей оппозиции для совместной реализации поставленных задач.
Владимир Путин на встрече с Гунба поздравил его с победой на выборах. По словам президента России, избирательная кампания в Абхазии шла «бурно, с эмоциями».
В свою очередь, Гунба сказал, что благодаря поддержке Путина Абхазия может развиваться и выстраивать отношения с Россией.
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