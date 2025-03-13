ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.
Новости Четверг, 13 марта 2025 13:22
Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Группой дознания столичного УВД расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя г. Сухум 1998 г.р. Амичба Ивана Темуровича по факту незаконного хранения огнестрельного оружия.
Пистолет модели ПМ-СХ, переделанный из охолощенного в боевой, а так же боеприпасы к нему у вышеназванного гражданина изъяли сотрудники 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в результате оперативно-профилактических мероприятий, проведенных совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району. Экспертами установлено, что изъятый у гражданина Амичба пистолет технически исправен и пригоден для производства выстрелов.
На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом сообщает сайт МВД.
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