РОЛАНД АБРАМЯН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ»
Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Ученик 8 класса пицундской средней школы №2 Роланд Абрамян награжден медалью МЧС Республики Абхазия «За спасение жизни». Благодаря храбрости и находчивости молодого человека удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию и спасти жизни людей.
Водителю одного из автобусов, на котором ехал школьник, стало плохо во время следования. Роланд Абрамян не растерялся в сложной ситуации, перехватил управление автобусом и остановил его.
Церемония награждения подростка прошла в расположении поисково-спасательного отряда по охране Гагрского района. По поручению руководства МЧС медаль «За спасение жизни» вручил начальник ПСО г. Гагра, подполковник Давид Бганба.
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