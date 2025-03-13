РОЛАНД АБРАМЯН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ»

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Ученик 8 класса пицундской средней школы №2 Роланд Абрамян награжден медалью МЧС Республики Абхазия «За спасение жизни». Благодаря храбрости и находчивости молодого человека удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию и спасти жизни людей.

Водителю одного из автобусов, на котором ехал школьник, стало плохо во время следования. Роланд Абрамян не растерялся в сложной ситуации, перехватил управление автобусом и остановил его.

Церемония награждения подростка прошла в расположении поисково-спасательного отряда по охране Гагрского района. По поручению руководства МЧС медаль «За спасение жизни» вручил начальник ПСО г. Гагра, подполковник Давид Бганба.