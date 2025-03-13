В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. За месяц работы российских медицинских бригад в республике более 6 000 детей прошли обследования. Такая активная работа – следствие усиления взаимодействия России с Абхазией в сфере здравоохранения, которого удалось добиться Бадре Гунба в рамках договорённостей с Россией.

«Мы закончили Гулрыпшский район, две бригады работают в городе Сухуме, продолжается работа в Очамчырском районе и Гудаутском, бригада начала выезжать в села и труднодоступные места. Гагрский район мы начнем в апреле. На первом месте остаются заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы», – рассказала детский врач-хирург Екатерина Романова.

Также она добавила, что врачи слышат много благодарностей и положительных отзывов от родителей.