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Абхазия Информ

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА МВД АБХАЗИИ ШЕСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ И ОДИН ВНЕДОРОЖНИК

Новости Четверг, 13 марта 2025 14:09
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РОССИЯ ПЕРЕДАЛА МВД АБХАЗИИ ШЕСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ И ОДИН ВНЕДОРОЖНИК

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Машины были переданы Управлению внутренних дел Сухума в рамках соглашения о сотрудничестве между МВД двух стран.

В МВД Абхазии подчеркнули, что технические характеристики новых автомобилей позволят сотрудникам ГАИ эффективно реагировать на экстренные ситуации.

«У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности», – отметил и.о. министра МВД Республики Роберт Киут.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 13 марта 2025 14:27

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