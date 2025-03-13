РОССИЯ ПЕРЕДАЛА МВД АБХАЗИИ ШЕСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ И ОДИН ВНЕДОРОЖНИК
Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. Машины были переданы Управлению внутренних дел Сухума в рамках соглашения о сотрудничестве между МВД двух стран.
В МВД Абхазии подчеркнули, что технические характеристики новых автомобилей позволят сотрудникам ГАИ эффективно реагировать на экстренные ситуации.
«У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности», – отметил и.о. министра МВД Республики Роберт Киут.