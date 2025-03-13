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Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 13 марта 2025 14:46
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 13 марта 2025 г. Абхазия-Информ. 14 марта, в 11:00 состоится заседание Кабинета министров. В повестку дня включены 46 вопросов.

1. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 октября 2023 г. №109 «Об утверждении порядка формирования и применения ставок сборов в аэропортах»

2. О направлении остатков средств республиканского бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2025 года

3. Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2025 год

4. Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2025 год»

5. Отчет о выполнении программных мероприятий по государственной целевой программе «Жилище-2023 – 2025», утвержденной Указом Президента Республики Абхазия от 29 декабря 2022 года № 373, предусмотренных к реализации в 2024 году

6. Итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2024 год «Развитие демографии», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 декабря 2023 года №158 (с изменениями от 12 декабря 2024 года №146)

7. Об утверждении ведомственной целевой программы на 2025 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.»

8. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства финансов Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

9. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства экономики Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

10. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства юстиции Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

11. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства энергетики и транспорта Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

12. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

13. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства здравоохранения Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

14. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства культуры Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

15. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства просвещения Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

16. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

17. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства туризма Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

18. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

19. Об установлении предельной численности работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

20. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

21. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

22. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

23. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

24. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по статистике и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

25. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

26. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

27. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

28. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного архивного управления Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

29. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

30. Об установлении предельной численности работников Государственной миграционной службы Республики Абхазия и размера ассигнований на ее содержание на 2025 год

31. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

32. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

33. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по государственной языковой политике и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

34. Об установлении предельной численности работников аппарата Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и размера ассигнований      на его содержание на 2025 год  

35. Об установлении предельной численности работников аппарата Управления капитального строительства Республики Абхазия   и размера ассигнований на его содержание на 2025 год

36. О включении встроенного помещения бывшей котельной Государственного научного учреждения «Институт экспериментальной патологии и терапии Академии Наук Абхазии» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2022 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»

38. Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории Республики Абхазия

39. О предоставлении льготы по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда гражданке Республики Абхазия Ачузба М.З.

40. Об утверждении тематического плана государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2025 году Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство»

41. Отчет о реализации Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 февраля 2024 г. №22 «Об утверждении тематического плана государственного заказа на издание художественной и иной литературы в 2024 году Республиканским государственным учреждением «Абхазское государственное издательство» (с изменениями от 26 декабря 2024 года, № 263)

42. Об исполнении республиканского бюджета за 2024 год

43. Об утверждении ведомственной целевой программы на 2025 год «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания государственных медучреждений»

44. Об утверждении ведомственной целевой программы на 2025 год «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями»

45. О признании утратившим силу Постановления Кабинета министров Республики Абхазия от 29 октября 2010 года №214 «Об утверждении положения об оформлении Свидетельства на въезд (возвращение) в республику Абхазия»

46. О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирование Реестра собственности».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 13 марта 2025 15:32

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