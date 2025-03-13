ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2025 год»;

Общий объем государственного бюджета на 2025 год прогнозируется:

по доходам – 17 млрд 789 млн 365,9 тыс. рублей;

по расходам – 18 млрд 783 млн 917,8 тыс. рублей;

размер дефицита госбюджета – 994 млн 551,9 тыс. рублей.

Параметры республиканского бюджета на 2025 г.:

по доходам – 13 млрд 575 млн 856,6 тыс. рублей;

по расходам – 14 млрд 570 млн 408,5 тыс. рублей;

размер дефицита республиканского бюджета – 994 млн 551,9 тыс. рублей.

Финансовая помощь России планируется:

в целях социально-экономического развития Абхазии – 4 млрд 62 млн 775,5 тыс. рублей;

в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы – 1 млрд 155 млн рублей;

на финансирование мероприятий Государственной поддержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы – 100 млн 500 тыс. рублей.

Межбюджетный трансферт из республиканского бюджета увеличен на 162 млн 200 тысяч рублей, в том числе:

бюджету Гудаутского района – на 20 млн рублей;

бюджету Гулрыпшского района – на 7 млн 200 тыс. рублей;

бюджету Очамчырского района – на 59 млн рублей (из них 30 млн рублей на ремонт автодороги 9-го района г. Очамчыра);

бюджету Ткуарчалского района – на 36 млн рублей;

бюджету Сухума – на 40 млн рублей.

Расходы Управления капитального строительства на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам увеличены на 350 млн рублей. Расходы Государственного управления охраны историко-культурного наследия увеличены на 6 млн 800 тысяч рублей, из них на текущий ремонт Сухумской крепости – 1 млн рублей. Расходы по Министерству здравоохранения, прогнозируемые на диспансеризацию населения онкологических больных, уменьшены на 57 млн рублей.

Расходы по Министерству здравоохранения увеличены на 57 млн рублей, из них на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции – 35 млн рублей; мероприятия в области здравоохранения – 22 млн рублей.

Расходы Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия на реализацию программы по электронному документообороту увеличены на 16 млн рублей.

Расходы Министерства экономики на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения увеличены на 100 млн рублей и на поддержку торгового представительства РА в РФ – на 500 тыс. рублей.

Расходы на содержание системы Академии наук увеличены на 18 млн рублей, в том числе:

ГУ «СФТИ» АНА – 10 млн рублей;

ГУ «ИЭПиТ» – б млн 500 тыс. рублей;

АбИГИ – 1 млн 500 тыс. рублей.

Расходы Государственного комитета по экологии на завершение ремонтных работ помещения увеличены на 3 млн 500 тысяч рублей. Расходы Государственного управления лесного хозяйства на завершение ремонтных работ помещения увеличены на 3 млн 600 тысяч рублей.

Расходы на содержание Государственной миграционной службы увеличены на 11 млн рублей.

Расходы Министерства просвещения увеличены на 4 млн 862 тысяч рублей, в том числе на содержание:

аппарата – 4 млн рублей;

гагрского лицея-интерната – 482 тыс. рублей;

редакций журнала «Ашколи апстазаарей» – 200 тыс. рублей;

Ассоциации писателей – 180 тыс. рублей. Расходы Национальной картинной галереи Министерства культуры уменьшены на 3 млн рублей.

Расходы на проведение мероприятий Министерства культуры увеличены на 3 млн рублей.

Расходы на спортивные мероприятия Госкомитета по делам молодежи и спорту увеличены на 5 млн рублей.

Расходы Центральной избирательной комиссии на выборы президента увеличены на 1 млн 500 рублей.

Как отметил и.о. первого зампредседателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, бюджет Абхазии в 2025 году может потерять более 500 миллионов рублей из-за отмены новых таможенных тарифов.

По его словам, цифры бюджета ГТК на 2025 год формировались с учетом новых таможенных платежей.

«В связи с этой ситуацией мы обратились к исполняющему обязанности премьер-министра для рассмотрения и постановки вопроса отмены этого решения с учетом корректировки двенадцати позиций в сторону уменьшения таможенных платежей. Если это решение не будет принято, эти цифры выполнить практически невозможно. Потери будут составлять более полумиллиарда рублей», – сказал Лабахуа.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что дефицит электроэнергии в зимний период диктует необходимость предусмотреть в бюджете средства для оплаты перетока.

Депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2024 год.

Парламентарии включили объект недвижимого имущества бывшей совместной Абхазо- Германской государственной автотранспортной компании в г. Сухум, ул. Имама Шамиля, 83 в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации;

Дали согласие Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,50 га в с. Бабышира Гулыпшского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»; на перевод земельного участка площадью 0,06 га в селе Дзыгута из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»; на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Куланырхуа из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»; на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Куланырхуа из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»; на перевод земельного участка площадью 0,06 га в с. Аацы из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».