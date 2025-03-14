МИД РОССИИ ОТМЕНИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ЕЗДИТЬ В АБХАЗИЮ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Рекомендации для граждан России воздержаться от поездок в Абхазию отменены. Об этом сообщает МИД РФ. Решение принято на фоне стабилизации ситуации в республике.

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», – говорится в заявлении.