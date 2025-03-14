 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД РОССИИ ОТМЕНИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ЕЗДИТЬ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 14 марта 2025 14:06
Оцените материал
(0 голосов)
МИД РОССИИ ОТМЕНИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ЕЗДИТЬ В АБХАЗИЮ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Рекомендации для граждан России воздержаться от поездок в Абхазию отменены. Об этом сообщает МИД РФ. Решение принято на фоне стабилизации ситуации в республике.

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», – говорится в заявлении.

Правоохранительные органы двух стран постоянно контактируют по вопросам правопорядка и безопасности туристов, добавили в дипломатическом ведомстве.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию 15 ноября 2024 года на фоне протестов в стране. Представитель МИДа Мария Захарова тогда обвинила оппозицию в эскалации конфликта и выходе за рамки правового поля.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября прошлого года из-за планов правительства ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое, как утверждала оппозиция, лишило бы республику экономического суверенитета. 15 ноября протестующие проникли на территорию комплекса правительственных зданий, а к призывам отказаться от соглашения прибавилось требование об отставке экс-президента страны Аслана Бжании. Он согласился с требованиями покинуть пост. По итогам досрочных выборов главой государства был избран бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 14:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ ПРЕЗЕНТУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.