ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ ПРЕЗЕНТУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. С 18 по 20 марта в столице России пройдет Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Абхазская делегация готовится представить свой стенд и наладить деловые связи в области туризма. Ранее опыт участия в данной выставке оказался удачным для республики, участники заключили договоры о сотрудничестве с российскими регионами.