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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ ПРЕЗЕНТУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

Новости Пятница, 14 марта 2025 14:09
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АБХАЗИИ ПРЕЗЕНТУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. С 18 по 20 марта в столице России пройдет Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Абхазская делегация готовится представить свой стенд и наладить деловые связи в области туризма. Ранее опыт участия в данной выставке оказался удачным для республики, участники заключили договоры о сотрудничестве с российскими регионами.

Увеличение туристического потока благоприятно влияет на экономику.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 14:09

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