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Абхазия Информ

УСПЕХ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОК НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО В ТВЕРИ

Новости Понедельник, 17 марта 2025 16:06
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УСПЕХ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОК НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО В ТВЕРИ

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. В спортивном комплексе «Дзюдо-Южный» в Твери состоялся открытый турнир по дзюдо «Принцесса дзюдо», приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 марта. В соревнованиях приняли участие спортсменки в возрасте от 5 до 15 лет. Турнир стал традиционным и проводился в пятый раз. В нём участвуют одни из самых сильных и талантливых дзюдоисток.

Республику Абхазия на турнире представляли спортсменки из сухумского спортивного клуба «Алмаз», воспитанницы секции дзюдо Управления поделам молодёжи и спорта.

Девушки заняли весь пьедестал почёта, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали в своих возрастных и весовых категориях.

Первое место у Авджян Виктории (весовая категория 40 кг), второе место у Лазбеневой Каролины (весовая категория 44 кг) и третье место у Гоциридзе Николь (весовая категория 57 кг).

Победительницы соревнований получили корону из рук главного судьи турнира Салми Андрея Халидовича.

Тренируют спортсменок Гаделия Инал и Погосов Андрей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 марта 2025 16:09

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