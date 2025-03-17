УСПЕХ СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОК НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО В ТВЕРИ

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. В спортивном комплексе «Дзюдо-Южный» в Твери состоялся открытый турнир по дзюдо «Принцесса дзюдо», приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 марта. В соревнованиях приняли участие спортсменки в возрасте от 5 до 15 лет. Турнир стал традиционным и проводился в пятый раз. В нём участвуют одни из самых сильных и талантливых дзюдоисток.