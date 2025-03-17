БАДРА ГУНБА ОБСУДИЛ С ЛЬВОМ КВИЦИНИЯ СИТУАЦИЮ С ТУШЕНИЕМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ . Ситуацию с тушением лесных пожаров обсудили на встрече и.о. президента Бадры Гунба и с и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния. Руководитель спасательного ведомства доложил главе государства о предпринимаемых МЧС мерах по ликвидации лесных пожаров. По его словам, с 5-го по 16-ое марта осуществлен выезд 102-х пожарных расчетов. Общая площадь возгорания по всей Абхазии-500 гектаров, 300 из них в Очамчырском районе.

Как отметил Лев Квициния, к сожалению, причиной возникновения пожаров-человеческий фактор. Перед весенними полевыми работами, крестьяне поджигают сухостой, что приводит к серьезным последствиям. Министр отметил, что в результате пожаров домовладения не пострадали.

Накануне вечером в селе Яштуха Сухумского района, такая опасность была, но совместными усилиями противопожарной службы и местных жителей пожар удалось локализовать.

Бадра Гунба поручил министру держать ситуацию на личном контроле, оперативно информировать о предпринимаемых мерах.

Он отметил, что государство окажет необходимую поддержку сотрудникам МЧС в обеспечении безопасности граждан и сохранения их имущества.