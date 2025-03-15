В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В МАРТОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Сухум. 15 марта 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялись памятные мероприятия, посвященные мартовскому наступлению 1993 года.
К Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парк Славы пришли ветераны, родственники погибших, добровольцы, представители Парламента и правительства, общественности, школьники.
Почтить память погибших пришли и.о. президента Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бигвава, и.о.премьер-министра Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.