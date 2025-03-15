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Абхазия Информ

САМАЯ ТРАГИЧНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Суббота, 15 марта 2025 13:42
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САМАЯ ТРАГИЧНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 15 марта 2025. Абхазия-Информ15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были перейти несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха.

После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым.

В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 15 марта 2025 13:50

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