РУСЛАН ТАРБА НАЗНАЧЕН ВРИО ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ
Новости Пятница, 14 марта 2025 20:04
Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Военный прокурор Руслан Тарба назначен временно исполняющим обязанности генерального прокурора Абхазии. Это связано с необходимостью обеспечения непрерывности руководства ведомством до избрания нового главы.
У прежнего исполняющего обязанности генерального прокурора, первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния, срок полномочий истек 13 марта.
Последнее от Super User
- КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ
- ПЛАНОВЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА И ОЧАМЧЫРЫ
- ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
- В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕТИ АЗС «АЗИД»