 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 марта 2025 19:59
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. В связи с отменой Министерством иностранных дел Российской Федерации рекомендации воздержаться от поездок в Абхазию ввиду возникшего в Республике 15 ноября 2024 года политического кризиса Министерство иностранных дел Республики Абхазия поблагодарило российских коллег и обратило внимание граждан России, планирующих посетить Абхазию в летний курортный сезон, на то, что политическая и общественная ситуация в республике спокойная, все органы государственной власти выполняют свои функции в штатном режиме, никаких оснований для беспокойства и рисков для безопасности туристов нет.

Как было отмечено в сообщении для СМИ от МИДа РФ, Республика Абхазия и Российская Федерации запланировали и уже активно работают над серией масштабных проектов в экономической, медицинской и транспортной сферах, среди которых в том числе планируемый ввод в эксплуатацию международного аэропорта имени В.Г. Ардзинба, а также расширение пропускной возможности таможенного и приграничного пункта пропуска на границе Абхазии и России по реке Псоу.

МИД Абхазии также хочет обратить внимание всех граждан, планирующих посетить Абхазию, на то, что в республике нет никаких проблем с экологической безопасностью. Произошедшая экологическая катастрофа в Черном море, которая, к большому сожалению, затронула некоторую часть российского побережья, никак не коснулась Абхазии. Ответственные государственные органы республики ведут постоянный мониторинг экологической ситуации, в частности на побережье, отмечая отсутствие каких-либо изменений и признаков загрязнений.

В связи со всем вышеизложенным сообщаем, что никаких рисков и угроз для туристов и граждан, пребывающих или планирующих совершить поездку в Абхазию нет. Абхазский народ всегда славился своим гостеприимством и будет рад в очередной раз принять как можно больше гостей из братской нам Российской Федерации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 20:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАНОВЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА И ОЧАМЧЫРЫ РУСЛАН ТАРБА НАЗНАЧЕН ВРИО ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.