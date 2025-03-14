КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . В связи с отменой Министерством иностранных дел Российской Федерации рекомендации воздержаться от поездок в Абхазию ввиду возникшего в Республике 15 ноября 2024 года политического кризиса Министерство иностранных дел Республики Абхазия поблагодарило российских коллег и обратило внимание граждан России, планирующих посетить Абхазию в летний курортный сезон, на то, что политическая и общественная ситуация в республике спокойная, все органы государственной власти выполняют свои функции в штатном режиме, никаких оснований для беспокойства и рисков для безопасности туристов нет.

Как было отмечено в сообщении для СМИ от МИДа РФ, Республика Абхазия и Российская Федерации запланировали и уже активно работают над серией масштабных проектов в экономической, медицинской и транспортной сферах, среди которых в том числе планируемый ввод в эксплуатацию международного аэропорта имени В.Г. Ардзинба, а также расширение пропускной возможности таможенного и приграничного пункта пропуска на границе Абхазии и России по реке Псоу.

МИД Абхазии также хочет обратить внимание всех граждан, планирующих посетить Абхазию, на то, что в республике нет никаких проблем с экологической безопасностью. Произошедшая экологическая катастрофа в Черном море, которая, к большому сожалению, затронула некоторую часть российского побережья, никак не коснулась Абхазии. Ответственные государственные органы республики ведут постоянный мониторинг экологической ситуации, в частности на побережье, отмечая отсутствие каких-либо изменений и признаков загрязнений.

В связи со всем вышеизложенным сообщаем, что никаких рисков и угроз для туристов и граждан, пребывающих или планирующих совершить поездку в Абхазию нет. Абхазский народ всегда славился своим гостеприимством и будет рад в очередной раз принять как можно больше гостей из братской нам Российской Федерации.