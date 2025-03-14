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Абхазия Информ

ПЛАНОВЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА И ОЧАМЧЫРЫ

Новости Пятница, 14 марта 2025 19:54
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ПЛАНОВЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА И ОЧАМЧЫРЫ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии провели плановый рейд в акватории Сухума и Очамчыры. Маломерные суда, включая и рыболовецкие, проверялись на наличие разрешительной документации, технического состояния, соблюдения безопасного судовождения. Проверка не выявила существенных нарушений, однако на некоторых плавсредствах отсутствовали спасательные жилеты.

Владельцам судов вынесены предупреждения.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 19:59

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