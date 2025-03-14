ПЛАНОВЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА И ОЧАМЧЫРЫ
Новости Пятница, 14 марта 2025 19:54
Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии провели плановый рейд в акватории Сухума и Очамчыры. Маломерные суда, включая и рыболовецкие, проверялись на наличие разрешительной документации, технического состояния, соблюдения безопасного судовождения. Проверка не выявила существенных нарушений, однако на некоторых плавсредствах отсутствовали спасательные жилеты.
Владельцам судов вынесены предупреждения.
Рейдовые мероприятия продолжаются.
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