ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . В связи с участившимися лесными пожарами в Сухумском районе, сегодня в экстренном порядке состоялась встреча сотрудников МЧС с главой Администрации и начальником ОВД Сухумского района. На данной встрече обсуждались вопросы о взаимодействии с главами населенных пунктов и участковыми милиции для информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности.

Также обсуждался вопрос об отсутствии в населенных пунктах Сухумского района пожарных гидрантов. Глава администрации отметил важность данных вопросов и о том, что будут приняты соответствующие меры.

За нарушения правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем в лесных массивах граждане будут привлекаться к административной ответственности.