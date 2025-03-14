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Абхазия Информ

У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 14 марта 2025 19:32
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У ДВОИХ ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в с. Куланырхуа выявлено два факта незаконного хранения наркотических средств.

Авидзба Адамыр Вячеславович, 1990 г.р. в ходе личного досмотра добровольно указал на хранимое при нем запрещенное вещество, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средство «метадон» в крупном размере.

По данному факту в отношении Адамыра Авидзба следственным подразделением отдела внутренних дел по Гудаутскому району по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде.

Так же к уголовной ответственности привлечен ранее судимый Арсалия Сатбей Зурабович, 1981 г.р., у которого при личном досмотре было изъято наркотическое средство «каннабис». В отношении задержанного группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА. Гражданин Арсалия содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 19:45

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