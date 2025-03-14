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Абхазия Информ

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕТИ АЗС «АЗИД»

Новости Пятница, 14 марта 2025 19:29
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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕТИ АЗС «АЗИД»

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. В связи с приостановкой отгрузки топлива с 20 февраля 2025 года и невозможности его приобретения на территории Республики Абхазия по независящим от ООО «АЗиД» причинам, ООО «АЗиД» в ближайшие дни вынуждено приостановить реализацию топлива на всех АЗС своей сети.

Реализация топлива корпоративным клиентам по картам АЗИД будет осуществляться до 31 марта 2025 года на следующих АЗС:

АЗС №2 – г. Сухум, ул. Адлейба, 34 (р-н Маяк);

АЗС №5 – г. Гагра, Сухумское шоссе, 20;

АЗС №6 – Гудаутский район, с. Лыхны, Гагрское шоссе, 9.

Указанные ограничения, а также ограничения на прием заявок по отпуску топлива по картам юридическим лицам на следующий месяц будут действовать до решения проблемы с поставкой необходимого объема топлива.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 19:32

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