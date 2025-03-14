В 2024 ГОД НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» ВЫДЕЛЕНО 112,1 МЛН РУБЛЕЙ

Согласно отчету представленному и.о. министра соцобеспечения и демографической политики Русланом Аджба в 2024 году, за рождение первого, второго и третьего ребенка семьи получали по 100 тысяч рублей. За четвертого и последующего ребенка – 200 тысяч рублей;

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета министров Абхазии был заслушан отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2024 год «Развитие демографии». Цель программы – оказание финансовой помощи за рождение ребенка абхазской национальности.

Фактически бюджетные расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия составили 112,1 млн рублей.

Из рассмотренных заявлений в отношении 1036 заявлений было вынесено положительное решение. Одной семье было выделено 150 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (второй и третий ребенок), рожденной в 2023 году, пятерым семьям было выделено по 200 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (первый и второй ребенок), двум семьям было выделено 300 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (третий и четвертый ребенок), двум семьям было выделено по 400 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (четвертый и пятый ребенок).

На основании Межведомственной целевой программы на 2024 год «Развитие демографии» 60 семей получили выплату в размере 50 тысяч рублей за рождение второго ребенка, рожденного в 2023 году, одна семья получила выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение четвертого ребенка, рожденного в 2022 году.

Заявление 7 семей перешли на рассмотрение в 2025 год.

В связи с отсутствием предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты 4 семьям было отказано.

Количество детей, получивших единовременную денежную выплату в 2024 году – 1053. Из них мужского пола – 524, женского пола – 529.