 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В 2024 ГОД НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» ВЫДЕЛЕНО 112,1 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 14 марта 2025 19:25
Оцените материал
(0 голосов)
В 2024 ГОД НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» ВЫДЕЛЕНО 112,1 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров Абхазии был заслушан отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2024 год «Развитие демографии». Цель программы – оказание финансовой помощи за рождение ребенка абхазской национальности.

Согласно отчету представленному и.о. министра соцобеспечения и демографической политики Русланом Аджба в 2024 году, за рождение первого, второго и третьего ребенка семьи получали по 100 тысяч рублей. За четвертого и последующего ребенка – 200 тысяч рублей;

Фактически бюджетные расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия составили 112,1 млн рублей.

Из рассмотренных заявлений в отношении 1036 заявлений было вынесено положительное решение. Одной семье было выделено 150 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (второй и третий ребенок), рожденной в 2023 году, пятерым семьям было выделено по 200 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (первый и второй ребенок), двум семьям было выделено 300 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (третий и четвертый ребенок), двум семьям было выделено по 400 тысяч рублей, в связи с рождением двойни (четвертый и пятый ребенок).

На основании Межведомственной целевой программы на 2024 год «Развитие демографии» 60 семей получили выплату в размере 50 тысяч рублей за рождение второго ребенка, рожденного в 2023 году, одна семья получила выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение четвертого ребенка, рожденного в 2022 году.

Заявление 7 семей перешли на рассмотрение в 2025 год.

В связи с отсутствием предусмотренных программой оснований для получения единовременной выплаты 4 семьям было отказано.

Количество детей, получивших единовременную денежную выплату в 2024 году – 1053. Из них мужского пола – 524, женского пола – 529.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 19:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ ТРИ ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕН ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕТИ АЗС «АЗИД» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.