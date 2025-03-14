УТВЕРЖДЕНЫ ТРИ ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . Правительство утвердило ведомственную целевую программу на 2025 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.». В рамках реализации программы запланировано оснащение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов голени и протезов бедра, а также медицинскими изделиями, в том числе изготовление протезов для ампутированного бедра и протезов для ампутированной голени.

2025 году на эти цели предусмотрен объем финансирования в размере 6 млн рублей.

Также утверждена ведомственная целевая программа на 2025 год «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений».

В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья женщин и детей, охраны репродуктивного здоровья населения, обеспечения безопасного материнства и уменьшения количества осложнений беременности, в том числе для обеспечения беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений, изделиями медицинского назначения, расходными материалами медицинского назначения, лекарственными средствами, парафармацевтической продукцией, а также обеспечение условий по своевременному обязательному обследованию беременных женщин на ВИЧ-инфекции, гепатиты С и В будет направлено 11, 560 млн рублей.

Утверждена и ведомственная целевая программа на 2025 год «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями».

Общие затраты на реализацию программы составят – 74, 5 млн рублей.