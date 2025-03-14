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Абхазия Информ

3 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ PIANO DUO & ORCHESTRA

Новости Пятница, 14 марта 2025 18:53
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3 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ PIANO DUO &amp; ORCHESTRA

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. 3 апреля в Абхазской государственной филармонии им.Р.Гумба состоится концерт фортепианного дуэта «Piano Duo» с участием Народной артистки Абхазии Нинель Бжания и Заслуженной артистки Абхазии Гулизы Авидзба, в сопровождении государственного камерного оркестра под руководством главного дирижера и народного артиста Абхазии Давида Терзяна.

В программе концерта Piano Duo & Orchestra представлен музыкальный калейдоскоп из сочинений разных жанров и эпох. Артисты исполнят   великие творения композиторов-классиков и концертные обработки современных произведений. Гости вечера услышат композиции Т. Дж. Альбинони, Ж. Бизе, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, Д. Шостаковича, К. Дженкинса и других.

Билеты уже в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 18:59

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