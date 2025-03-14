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Абхазия Информ

ПЛАН ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Новости Пятница, 14 марта 2025 18:46
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ПЛАН ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. 15–16 марта 2025 года в республике состоятся мероприятия, посвященные памяти погибших в мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

15 марта 2025 года:

– с 10:00 – в Парке Славы г. Сухум – церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

16 марта 2025 года:

с 13:00 – г. Сухум, площадь С. В. Багапш – выставка, посвященная мартовскому наступлению и раздача книг Автандила Гарцкия «Мы за Гумистой».

с 16:30 по 19:00 – траурная акция, приуроченная к очередной годовщине мартовской наступательной операции.

Сценарий траурной акции.

16:50 – Сухумский батальон (Учхоз): возложение цветов с участием руководства страны (шествие к мемориалу В. Г. Ардзинба);

17:20 – Мемориал В. Г. Ардзинба: возложение цветов с участием руководства страны;

17:35 – памятник группы «Ветерок»: возложение цветов с участием руководства страны;

17:50 – памятник группы «Кабарда» (группа Гены Карданова): возложение цветов с участием руководства страны;

18:00 – площадь перед мемориалом В. Г. Ардзинба: открытие памятного мероприятия. Предоставление слова руководителям страны, ветеранам, гостям акции. Оглашение списков погибших.

с 19:00 – Сухумский район, село Эшера, Гумстинский мост – Акция памяти. Зажжение свечей в память о погибших в Мартовском наступлении.

с 18:00 по 19:00 – Сухумский район, село Верхняя Эшера, Гумистинский мост, Мемориал погибшим в мартовской наступательной операции – Церемония возложения цветов, Акция памяти – зажжение свечей память о погибших в мартовском наступлении.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 18:51

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