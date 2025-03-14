71 СЕЛО В АБХАЗИИ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ГЕРОЯМ АБХАЗИИ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . Помощь в восстановлении памятников окажет Россия. Фонд президентских грантов поддержит благоустройство памятных мест, посвященных участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. В рамках специальной программы финансирование получат 71 село в семи районах республики.

13 марта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве экспертный совет утвердил выделение 66 млн рублей на восстановление и ремонт памятников. Программа продолжит прием заявок от других населенных пунктов.

Средства на благоустройство получат 20 сел в Гудаутском районе, 16 в Очамчырском, 11 в Ткуарчалском, 10 в Гальском, 9 в Гагрском, три в Гулрыпшском и два в Сухумском.

Программа предполагает участие самих жителей: сельчане не только займутся восстановительными работами, но и привлекут дополнительные средства от местного бизнеса и через народное финансирование.

В Гячрыпше благоустроят мемориальный комплекс, установят сцену, высадят Сквер Памяти. Село получит 1 млн рублей.

В Агубедиа Ткуарчалского района выделят 860 тыс. рублей на установку памятной стелы.

В Ткуарчале возведут новый мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны – проект оценен в 1 млн рублей.

Дурипше заменят разбитые гранитные плиты и обновят мемориал павшим сельчанам.