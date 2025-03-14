В 2024 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ», ЖИЛЬЕ ПРИОБРЕЛИ 46 СЕМЕЙ

В 2024 году рассмотрены 88 заявлений из общего количества поданных претендентами на участие в программе в период 2023 – 2024 гг.;

Предоставлен статус участника программы (включены в реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади 62 претендента на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

В их число включены следующие категории:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы ОВНА 1992-1993гг. – 10 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства –33 заявлений;

– многодетная семья (5 и более детей) – 14 заявлений;

– сирота – 5 заявлений.

Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2024 году на основании принятых решений составили 42 500 000 рублей – 46 гражданам.

32 претендента приобрели в установленном программой порядке жилплощадь на общую сумму – 30 400 000 руб.

13 претендентов, получивших статус участника программы в 2023 году приобрели жилплощадь в установленном программой порядке в 2024 году на общую сумму 11 100 000 рублей.

Один претендент, получивший статус участника программы в 2022 году, приобрел жилплощадь в установленном программой порядке в 2024 году на общую сумму один миллион рублей.

Отказано в предоставлении статуса участника программы 19 претендентам:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 5 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 4 заявления;

– многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей – 9 заявлений;

– сирота – 1 заявление.

Комиссией подготовлены списки претендентов программы на рассмотрение в 2025 году, в которые включены следующие категории:

– инвалиды I группы, ставшие инвалидами вследствие ранений, полученных в боевых действиях во время Отечественной войны 1992-1993гг. – 4 заявления;

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей:

а) 5 и более детей – 12 заявлений;

б) 4 детей – 94 заявления;

в) 3 детей –220 заявлений;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства – 20 заявлений;

– лица в возрасте от восемнадцати до тридцати лет (молодые граждане), потерявшие обоих родителей – 3 заявления;

– семьи лиц, погибших или пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также лиц, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия, правопорядка, и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке – 54 заявления.

Важными нововведениями указанной программы являются следующие положения:

1. Определение иного перечня социально незащищенных категорий граждан Республики Абхазия, имеющих право на получение статуса участника программы:

а) инвалиды I группы, ставшие инвалидами вследствие ранений, полученных в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

б) инвалиды I группы, представившие заявления об оказании государственной финансовой и организационно-правовой помощи в реализации права на жилище в Ответственный орган в порядке, установленном государственной целевой программой «Жилище-2022», и не рассмотренные в период действия государственной целевой программы «Жилище – 2022»;

в) многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

г) лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;

д) несовершеннолетние, потерявшие обоих родителей (дети – круглые сироты);

е) лица в возрасте от восемнадцати до тридцати лет (молодые граждане), потерявшие обоих родителей;

ж) семьи лиц, погибших или пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., а также лиц, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия, правопорядка, и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке.

При этом программой установлены категории граждан, обращения которых рассматриваются в первоочередном порядке:

– инвалиды I группы, ставшие инвалидами вследствие ранений, полученных в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.;

– многодетные семьи, имеющие пятерых и более детей;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства.

2. Увеличение максимального размера финансовой помощи, предоставляемой одному участнику программы, который составил 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, а также минимального размера выплаты, составившего 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Финансовая помощь по программе предоставляется на условиях безвозмездности, безвозвратности, целевого назначения.

Программу «Жилище» могут продлить еще на три года. И.о. премьер-министра Владимир Делба сообщил, что с такой инициативой правительство обратится к главе государства.