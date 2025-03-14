 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2025 ГОД»

Новости Пятница, 14 марта 2025 15:35
Оцените материал
(0 голосов)
УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2025 ГОД»

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-ИнформСельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Республики Абхазия, призванной обеспечивать продуктами сельскохозяйственного происхождения как внутренний рынок, так и внешний, продовольственную безопасность страны, качественный уровень жизни сельского населения.

Ведомственная краткосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2025 год» должна стать инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года в части развития сельского хозяйства Республики Абхазия. Повышение производительности в сельском хозяйстве, а также его устойчивое развитие позволит увеличить долю обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить социально-экономические проблемы развития села, относящиеся к приоритетным целям развития сельского хозяйства Республики Абхазия, на достижение которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

На реализацию Программы требуется выделение 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, направляемых на:

1. Развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах.

2. Развитие животноводства.

3. Развитие рыбной отрасли.

4. Приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

5. Приобретение сельскохозяйственной техники.

К основным ожидаемым результатам от реализации Программы отнесены следующие:

– диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

– увеличение объемов сельскохозяйственного производства;

– достижение наиболее качественного подхода путем проведения конкурса при реализации программных мероприятий;

– создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок (поставщиками, продавцами) при приобретении товаров участникам Программы в целях выявления лучших условий поставок и приобретения, экономии бюджетных средств;

– повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров

Ответственность за реализацию Программы возлагается на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 15:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2025 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ 200 МЛН РУБЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.