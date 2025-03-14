УТВЕРЖДЕНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2025 ГОД»

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Республики Абхазия, призванной обеспечивать продуктами сельскохозяйственного происхождения как внутренний рынок, так и внешний, продовольственную безопасность страны, качественный уровень жизни сельского населения.

Ведомственная краткосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2025 год» должна стать инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года в части развития сельского хозяйства Республики Абхазия. Повышение производительности в сельском хозяйстве, а также его устойчивое развитие позволит увеличить долю обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить социально-экономические проблемы развития села, относящиеся к приоритетным целям развития сельского хозяйства Республики Абхазия, на достижение которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

На реализацию Программы требуется выделение 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, направляемых на:

1. Развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах.

2. Развитие животноводства.

3. Развитие рыбной отрасли.

4. Приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

5. Приобретение сельскохозяйственной техники.

К основным ожидаемым результатам от реализации Программы отнесены следующие:

– диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;

– увеличение объемов сельскохозяйственного производства;

– достижение наиболее качественного подхода путем проведения конкурса при реализации программных мероприятий;

– создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок (поставщиками, продавцами) при приобретении товаров участникам Программы в целях выявления лучших условий поставок и приобретения, экономии бюджетных средств;

– повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров

Ответственность за реализацию Программы возлагается на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.