НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2025 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ 200 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утверждена ведомственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2025 год» (с 1 января по 31 декабря 2025 года).
Цели Программы:
– повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства;
– улучшение производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;
– развитие конкурентной среды рыночных отношений субъектов малого и среднего предпринимательства.
Задачи Программы:
– организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства;
– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программы;
– оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования.
Программа предусматривает выделение трех этапов реализации программных мероприятий, объединяющих организационные, технические, правовые и иные аспекты реализации Программы.
Государственная финансовая поддержка распространяется на следующие виды деятельности:
1) ремесленничество и народный промысел;
2) промышленность и услуги в соответствии с классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):
– Производство пищевых продуктов,
– Производство напитков,
– Производство текстильных изделий,
– Производство одежды,
– Производство кожи и изделий из кожи,
– Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,
– Производство бумаги и бумажных изделий,
– Производство стекла и изделий из стекла,
– Производство прочих фарфоровых и керамических изделий,
– Производство изделий из бетона, цемента и гипса,
– Резка, обработка и отделка камня,
– Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии,
– Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий,
– Производство прочих готовых металлических изделий,
– Производство мебели,
– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
3) общественное питание;
4) туризм – в части доукомплектования средств размещения.
Источником финансирования Программы являются средства республиканского бюджета в общем объеме 200 млн рублей, из которых направляется на государственное финансовое содействие на возмещение части затрат на приобретение оборудования по следующим видам деятельности:
– ремесленничество и народный промысел – 5 млн. рублей;
– промышленность и услуги – 50 млн. рублей;
– общественное питание – 20 млн. рублей;
– туризм – 25 млн. рублей.