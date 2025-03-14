НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2025 ГОДУ ВЫДЕЛЯТ 200 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета министров утверждена ведомственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2025 год» (с 1 января по 31 декабря 2025 года).

– повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства;

– улучшение производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;

– развитие конкурентной среды рыночных отношений субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачи Программы:

– организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства;

– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программы;

– оказание государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования.

Программа предусматривает выделение трех этапов реализации программных мероприятий, объединяющих организационные, технические, правовые и иные аспекты реализации Программы.

Государственная финансовая поддержка распространяется на следующие виды деятельности:

1) ремесленничество и народный промысел;

2) промышленность и услуги в соответствии с классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):

– Производство пищевых продуктов,

– Производство напитков,

– Производство текстильных изделий,

– Производство одежды,

– Производство кожи и изделий из кожи,

– Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,

– Производство бумаги и бумажных изделий,

– Производство стекла и изделий из стекла,

– Производство прочих фарфоровых и керамических изделий,

– Производство изделий из бетона, цемента и гипса,

– Резка, обработка и отделка камня,

– Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии,

– Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий,

– Производство прочих готовых металлических изделий,

– Производство мебели,

– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

3) общественное питание;

4) туризм – в части доукомплектования средств размещения.

Источником финансирования Программы являются средства республиканского бюджета в общем объеме 200 млн рублей, из которых направляется на государственное финансовое содействие на возмещение части затрат на приобретение оборудования по следующим видам деятельности:

– ремесленничество и народный промысел – 5 млн. рублей;

– промышленность и услуги – 50 млн. рублей;

– общественное питание – 20 млн. рублей;

– туризм – 25 млн. рублей.