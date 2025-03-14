УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД
Новости Пятница, 14 марта 2025 14:24
Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Правительство утвердило исполнение республиканского бюджета за 2024 год с основными параметрами по доходам в сумме 15,7 млрд рублей, по расходам в сумме 16,2 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 530 млн рублей.
Финансовая помощь Российской Федерации – 3,7 млрд рублей. Собственные доходы за 2024 год составили 12 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2023 году.