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Абхазия Информ

РИЦИНСКИЙ ПАРК НЕДОСЧИТАЛСЯ ТУРИСТОВ НА 8 МАРТА

Новости Пятница, 14 марта 2025 14:14
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РИЦИНСКИЙ ПАРК НЕДОСЧИТАЛСЯ ТУРИСТОВ НА 8 МАРТА

Сухум. 14 марта 2025. Абхазия-Информ. Популярность Рицинского парка в Абхазии в начале марта этого года оказалась ниже, чем в прошлом году. Турпоток снизился более чем на 400 человек и в этом марте пользовался меньшей популярностью у туристов, чем в то же время в 2024 году.

Согласно статистике, с 1 по 8 марта Рицу посетили в этом году 1267 человек, в прошлом году турпоток был почти 1700 человек.

Низкая посещаемость сказалась и на доходах парка: если в прошлом году продажа билетом принесла за указанный период 1,2 млн рублей, то в этом – менее 860 тыс. рублей.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 14 марта 2025 14:17

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