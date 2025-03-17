В УГАИ МВД ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ . Начальник УГАИ МВД Дамей Авидзба принял инициативную группу автолюбителей, обратившихся с просьбой о возможных изменениях дорожной разметки и скоростного режима на некоторых участках республиканской трассы. Встреча прошла при участии первого заместителя директора РУП «Абхазавтодор» Тенгиза Таркила, директора департамента Организации безопасности дорожного движения Тимура Абгадж.

Открывая совещание, Авидзба выразил благодарность участникам встречи и отметил, что накопился ряд вопросов, требующих скорейшего решения.

Ежегодно во время летнего курортного сезона резко увеличивается количество транспорта, особенно на популярных туристических направлениях, и важной задачей становится обустройство республиканской трассы и городских дорог для комфортного передвижения гостей Республики, абхазских водителей, а также перемещения большегрузного транспорта.

Приоритетным направлением в период сезонного увеличения транспортного потока является профилактическая работа по недопущению нарушений Правил дорожного движения, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и стать причиной серьезных травм и гибели водителей, пассажиров и пешеходов.

По итогу встречи ее участники наметили план работы на наиболее проблемных участках республиканской трассы и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию.

Об этом сообщает сайт МВД.