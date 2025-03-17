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Абхазия Информ

С 1 МАЯ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

Новости Понедельник, 17 марта 2025 16:17
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С 1 МАЯ МЕЖДУ СОЧИ И СУХУМ БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. РЖД запускает движение по маршруту Имеретинский курорт – Сухум. С 1 мая между Федеральной территорией «Сириус» и Абхазией начнут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщается на портале РЖД.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Ивана Колесникова, специалисты компании каждый год фиксируют рост пассажирских перевозок в сообщении Россия – Абхазия. Так, в прошлом году в сообщении России с Республикой Абхазией поездами РЖД было перевезено 341,3 тыс. человек, что на 17,3% больше, чем в 2023 году. В связи с этим и было принято решение о запуске дополнительных поездов по маршруту Имеретинский курорт – Сухум.

«На данном направлении могут эксплуатироваться как электропоезда «Ласточка», так и другие современные комфортабельные российские поезда ЭП2ДМ и ЭП2Д», – отметил Иван Колесников.

Сейчас РЖД совместно с Абхазской железной дорогой прорабатывают график, который был бы удобен не только туристам, но и жителям Сочи, Федеральной территории «Сириус» и Абхазии.

Контроль, как таможенный, так и пограничный пассажиры маршрута Имеретинский курорт – Сухум будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

В настоящее время в российско-абхазском сообщении ежедневно курсирует «Ласточка», а летом и в периоды повышенного спроса еще и поезда Москва – Сухум, Санкт-Петербург – Сухум, Туапсе – Гагра, а также беспересадочные группы вагонов сообщением Псков – Сухум, Великий Новгород – Сухум, Мурманск – Сухум, Елец – Сухум, Ростов-на-Дону – Сухум.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 марта 2025 16:18

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