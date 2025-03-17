2025 ГОД В АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 17 марта 2025. Абхазия-Информ. И.о. президента Бадра Гунба подписал указ об объявлении 2025 года Годом имени Владислава Григорьевича Ардзинба.

Текст указа гласит: «В связи с 80-летием со дня рождения и в целях сохранения и приумножения исторической памяти о выдающемся государственном деятеле, основоположнике современного абхазского государства, Первом Президенте Республики Абхазия, Герое Абхазии, кавалере ордена «Ахьдз-Апша» l степени Владиславе Григорьевиче Ардзинба постановляю: объявить 2025 год в Республике Абхазия Годом имени В. Г. Ардзинба»