ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ДОСТАВЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ РАНЕНОГО

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. 16 марта, в 21:50 в дежурную часть ОМ-І УВД по Сухуму поступило телефонное сообщение с приемного отделения Республиканской больницы о том, что к ним был доставлен гражданин Чкотуа Анри Гивиевич, 1980 г.р. с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах.