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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ДОСТАВЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ РАНЕНОГО

Новости Вторник, 18 марта 2025 14:23
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ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ДОСТАВЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ РАНЕНОГО

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. 16 марта, в 21:50 в дежурную часть ОМ-І УВД по Сухуму поступило телефонное сообщение с приемного отделения Республиканской больницы о том, что к ним был доставлен гражданин Чкотуа Анри Гивиевич, 1980 г.р. с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах.

Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум был допрошен Чкотуа А.Г., медицинский персонал больницы, осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках материала проверки сообщения о преступления проводится ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельных происшествия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 14:38

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