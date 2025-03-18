ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ДОСТАВЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ РАНЕНОГО
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. 16 марта, в 21:50 в дежурную часть ОМ-І УВД по Сухуму поступило телефонное сообщение с приемного отделения Республиканской больницы о том, что к ним был доставлен гражданин Чкотуа Анри Гивиевич, 1980 г.р. с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах.
Отделом дознания Управления внутренних дел по городу Сухум был допрошен Чкотуа А.Г., медицинский персонал больницы, осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В рамках материала проверки сообщения о преступления проводится ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельных происшествия.
Об этом сообщает сайт МВД.
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