ПРЕСЕЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ НОЧНЫХ ГОНОК В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Глубокой ночью с 15 на 16 марта более 100 машин скопилось на трассе. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали и предотвратили незаконное и опасное мероприятие, при этом встретив сопротивление со стороны организаторов стритрейсинга.

Гонщики в своих соцсетях тут же объявили, что в связи с приездом сотрудников ДПС, гонки отменяются. Правда, заезды, по их словам, всего лишь переносятся. В УГАИ напоминают, что злостное нарушение правил скоростного режима нередко приводит к печальным последствиям. Гонщики подвергают опасности себя и других участников движения.

Стритрейсинг, то есть уличные гонки – популярное, но весьма опасное увлечение последних лет. Суть уличных гонок – ночные заезды на заданное расстояние. В стритрейсинге нет определённых правил, как нет и ограничений. Это занятие, при котором молодые люди увлекаются агрессивной ездой и апгрейдом собственного авто. В том числе, именно эти новшества приводят к тяжелейшим авариям, зачастую со смертельным исходом для гонщиков. Сотрудниками ГАИ уже изъято несколько автомобилей – участников ночных гонок в ночь с 15 на 16 марта. Работа в этом направлении продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.