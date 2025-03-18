ПРЕСЕЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ НОЧНЫХ ГОНОК В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли проведение ночных гонок стритрейсеров вблизи села Лабра Очамчырского района. Информацию о планируемых гонках передали в УГАИ сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району.
Глубокой ночью с 15 на 16 марта более 100 машин скопилось на трассе. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали и предотвратили незаконное и опасное мероприятие, при этом встретив сопротивление со стороны организаторов стритрейсинга.
Гонщики в своих соцсетях тут же объявили, что в связи с приездом сотрудников ДПС, гонки отменяются. Правда, заезды, по их словам, всего лишь переносятся. В УГАИ напоминают, что злостное нарушение правил скоростного режима нередко приводит к печальным последствиям. Гонщики подвергают опасности себя и других участников движения.
Стритрейсинг, то есть уличные гонки – популярное, но весьма опасное увлечение последних лет. Суть уличных гонок – ночные заезды на заданное расстояние. В стритрейсинге нет определённых правил, как нет и ограничений. Это занятие, при котором молодые люди увлекаются агрессивной ездой и апгрейдом собственного авто. В том числе, именно эти новшества приводят к тяжелейшим авариям, зачастую со смертельным исходом для гонщиков. Сотрудниками ГАИ уже изъято несколько автомобилей – участников ночных гонок в ночь с 15 на 16 марта. Работа в этом направлении продолжается.
Об этом сообщает сайт МВД.