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Абхазия Информ

ПЕРЕСТРЕЛКА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 18 марта 2025 14:08
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ПЕРЕСТРЕЛКА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Двое жителей с. Лыхны Гудаутского района госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщение в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району поступило примерно в 19:00 17 марта.

По предварительным данным, Гумба Отари Забеевич, 1954 г.р. и Гумба Алмасхан Романович, 1993 г.р., находясь по месту своего проживания в с. Лыхны, в ходе возникшего конфликта произвели друг в друга выстрелы из огнестрельного оружия.

В результате полученных ранений Гумба О. З. госпитализирован в ЦРБ г. Гудаута, Гумба А. Р. – в ЦРБ г. Сухум.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 14:15

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