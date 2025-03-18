ПЕРЕСТРЕЛКА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Двое жителей с. Лыхны Гудаутского района госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщение в дежурную часть ОВД по Гудаутскому району поступило примерно в 19:00 17 марта.
По предварительным данным, Гумба Отари Забеевич, 1954 г.р. и Гумба Алмасхан Романович, 1993 г.р., находясь по месту своего проживания в с. Лыхны, в ходе возникшего конфликта произвели друг в друга выстрелы из огнестрельного оружия.
В результате полученных ранений Гумба О. З. госпитализирован в ЦРБ г. Гудаута, Гумба А. Р. – в ЦРБ г. Сухум.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Об этом сообщает сайт МВД.
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