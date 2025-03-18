ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПАЛАТЫ В ШОТЛАНДИИ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с официальным представителем палаты в Шотландии Рицой Анкваб.

В ходе встречи стороны обсудили итоги мероприятий, состоявшихся в Эдинбурге и Абердине, включая «Абхазские культурные вечера» и проект «Гастрономическая Абхазия», которые стали значимыми событиями прошедшего года и открыли новые перспективы для продвижения абхазской культуры и продукции, а также планов по дальнейшему развитию культурных и экономических связей предпринимателей Абхазии и Шотландии.

Тамила Мерцхулава выразила благодарность Рице Анкваб за высокую организацию проведения мероприятий, особо отметив ее вклад в укрепление международного имиджа Абхазии.

«Выражаю искреннюю благодарность за Вашу инициативу и преданность делу. Несмотря на отсутствие в Шотландии нашей диаспоры, проведенные Вами на общественных началах мероприятия стали настоящим прорывом, позволив шотландской публике прикоснуться к богатой культуре нашей страны. Именно благодаря Вашему высокому уровню ответственности, коммуникативным навыкам и личным связям удалось успешно реализовать такие проекты», – подчеркнула президент ТПП.

Тамила Мерцхулава отметила, что успех презентаций свидетельствует о большом интересе к Абхазии и подтвердила дальнейшую поддержку подобных инициатив с целью укрепления международного сотрудничества и положительного имиджа нашей республики зарубежом.

Рица Анкваб констатировала значительный интерес шотландцев к Абхазии, их восхищение ее красотой и успех дегустации абхазской продукции.

«Я с гордостью представляла нашу республику на презентациях и всегда подчеркивала важность соблюдения ее прав на международной арене, включая право на самоопределение», – подчеркнула Рица Анкваб.

Во встрече приняли участие вице-президент Лана Киут и начальник Управления внешних связей и инвестиций ТПП Наала Басария.