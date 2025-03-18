РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Сегодня и.о. президента Бадра Гунба провел заседание по вопросам реконструкции и строительства Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба.
И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба и генеральный директор аэропорта Евгений Баженов доложили избранному президенту о ходе работ. Существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярного сообщения – нет.
«Задачи серьезные, амбициозные, 1 мая нам необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта – очень масштабные, такого рода проектов за последние 30-40 лет не было. Благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Мы на финишной прямой», – подчеркнул Бадра Гунба.
В мае аэропорт Сухума будет готов принимать регулярные рейсы.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИЮ СНОВА МОЖНО: ТУРОПЕРАТОРЫ ЖДУТ ВСПЛЕСКА ПРОДАЖ ТУРОВ НА КУРОРТЫ РЕСПУБЛИКИ
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК АБХАЗИИ
- НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГИМО
- ПРОТИВ ГРАЖДАНИНА АБХАЗИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК