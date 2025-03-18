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Абхазия Информ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Новости Вторник, 18 марта 2025 14:52
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Сегодня и.о. президента Бадра Гунба провел заседание по вопросам реконструкции и строительства Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба.

И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба и генеральный директор аэропорта Евгений Баженов доложили избранному президенту о ходе работ. Существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярного сообщения – нет.

«Задачи серьезные, амбициозные, 1 мая нам необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта – очень масштабные, такого рода проектов за последние 30-40 лет не было. Благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Мы на финишной прямой», – подчеркнул Бадра Гунба.

В мае аэропорт Сухума будет готов принимать регулярные рейсы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 14:59

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