РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба и генеральный директор аэропорта Евгений Баженов доложили избранному президенту о ходе работ. Существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярного сообщения – нет.

«Задачи серьезные, амбициозные, 1 мая нам необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта – очень масштабные, такого рода проектов за последние 30-40 лет не было. Благодарю всех, кто участвовал в реализации проекта. Мы на финишной прямой», – подчеркнул Бадра Гунба.

В мае аэропорт Сухума будет готов принимать регулярные рейсы.