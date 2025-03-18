НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГИМО

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Абхазии и Абхазский государственный университет объявляют прием заявлений от граждан Абхазии для поступления по конкурсному отбору в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по целевому заказу МИД республики:

– по программам бакалавриата (для выпускников средних общеобразовательных школ республики);

– по программам магистратуры;

– по программам аспирантуры.

Прием заявлений и документов: 17, 18, 19, 20 и 21 марта 2025 г. с 10.00 до 15.00 часов.

Поступающие в магистратуру и аспирантуру вправе подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Бланк заявления о приеме в магистратуру и аспирантуру необходимо распечатать, заполнить, подписать и направить по указанному электронному адресу.

За справками обращаться: АГУ, корпус «В», 1 этаж, кабинет № 5. Тел.: +7 (940) 992 52 61.