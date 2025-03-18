НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН АБХАЗИИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГИМО
Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии и Абхазский государственный университет объявляют прием заявлений от граждан Абхазии для поступления по конкурсному отбору в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по целевому заказу МИД республики:
– по программам бакалавриата (для выпускников средних общеобразовательных школ республики);
– по программам магистратуры;
– по программам аспирантуры.
Прием заявлений и документов: 17, 18, 19, 20 и 21 марта 2025 г. с 10.00 до 15.00 часов.
Поступающие в магистратуру и аспирантуру вправе подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Бланк заявления о приеме в магистратуру и аспирантуру необходимо распечатать, заполнить, подписать и направить по указанному электронному адресу.
За справками обращаться: АГУ, корпус «В», 1 этаж, кабинет № 5. Тел.: +7 (940) 992 52 61.
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