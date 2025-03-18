В АБХАЗИЮ СНОВА МОЖНО: ТУРОПЕРАТОРЫ ЖДУТ ВСПЛЕСКА ПРОДАЖ ТУРОВ НА КУРОРТЫ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . Российские власти 14 марта отменили рекомендацию гражданам отказаться от поездок в Абхазию и запрет на продажу туда туров. Ограничения были введены в ноябре прошлого года из-за нестабильной политической обстановки в республике, но теперь в Москве посчитали, что ситуация нормализовалась. Также в этом году впервые за 30 лет в Абхазию намерены запустить прямые рейсы. Туроператоры ожидают в ближайшее время всплеска интереса к турам в республику. Чем привлекательны курорты страны и сколько стоит отдых, рассказывает «Профиль».

Ехать можно, ситуация стабильна

Препятствий для отдыха российских туристов в Абхазии больше нет. 14 марта МИД России заявил, что, учитывая стабилизацию ситуации в республике, рекомендация не посещать Абхазию отменяется. «При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Вслед за МИД свою рекомендацию туроператорам прекратить продажу туров в Абхазию отменило и Минэкономразвития. В связи с этим российские туркомпании в ближайшие дни ожидают активизацию спроса на курорты республики.

«Туристам, которые хотят летом поехать в Абхазию, лучше не тянуть с бронированием: направление популярное, и тех, кто ждал его открытия, много», – заявила «Профилю» представитель туроператора Fun&Sun Ольга Иванова.

В «Интуристе» добавили, что места на лето в популярных отелях и пансионатах республики еще есть. «Реализовано на данный момент только около 30% летнего турпродукта по Абхазии», – сказала представитель компании Дарья Домостроева.

По данным национального туроператора «Алеан», спрос на летние туры в Абхазию увеличился в пределах 15-20% относительно прошлого года, на майские каникулы – на 12%. Интерес россиян к поездкам в Абхазию стал расти после февральских выборов в республике. Заметную активизацию по бронированиям в «Алеане» ожидают к апрелю.

Первый рейс за 32 года

Росту спроса на отдых в Абхазии будет способствовать не только традиционная популярность этого направления, но и последствия разлива мазута у побережья Анапы. Многие из россиян, привыкших проводить там отдых, вряд ли поедут в Анапу предстоящим летом, а потому ищут доступную альтернативу. И у республики есть все шансы оттянуть часть туристов на себя.

«Чем Абхазия интересна? Это анапский ценовой сегмент, то есть цены на 30% ниже, чем в Сочи, чистое море и достаточно удаленно от Анапы», – пояснил «Профилю» вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств», глава туркомпании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Ближе к лету, как ожидается, россияне смогут напрямую прилетать в Абхазию, а не использовать для этого аэропорт Сочи. Реконструкция аэропорта Сухума длится с 2023-го, и в этом году есть реальный шанс, что он откроется. По крайней мере, тестовый рейс из Москвы туда уже совершен: 7 февраля на ВПП аэропорта впервые за 32 года приземлился пассажирский самолет CRJ 200 авиакомпании «ЮВТ Аэро». Благодаря этому рейсу эксперты проверили качество взлетной полосы, а в скором времени должны завершиться работы по устройству светосигнального оборудования и маркировки летного поля. Что касается пассажирского терминала аэропорта, то он полностью готов к приему туристов.

Власти Абхазии рассчитывают, что прямые перелеты из России в Сухум будут запущены уже в мае и не только из Москвы. О желании организовать весной – летом рейсы в аэропорт Сухума заявляли, например, главы Ханты-Мансийского автономного округа и республики Коми, а также мэр Нижнего Новгорода.

Кроме того, РЖД намерена летом направить в Абхазию больше поездов. В частности, скоростная электричка свяжет с Сухумом федеральную территорию «Сириус», а из Сочи, возможно, в столицу республики запустят скоростные «Ласточки».

«Перевозка в Абхазию предстоящим летом вырастет чуть ли не вдвое, – прогнозирует Мкртчян. – Плюс многие поедут туда на собственных машинах. Прирост турпотока в этом году может составить 22-23%».

Сколько стоит отдых в Абхазии

В связи с прогнозируемым увеличением числа гостей возникает закономерный вопрос: сможет ли Абхазия принять всех желающих? Как напоминают в «Алеане», за последние пять лет номерной фонд Абхазии вырос более чем вдвое. Но в прежние годы россияне «разбирали» практически все места в качественных объектах уже к майским праздникам.

Номерной фонд республики эксперты оценивают в 45-50 тыс. номеров, в них одновременно могут разместиться около 100 тыс. человек в сутки, или около 2 млн туристов в год.

Дефицит мест неизменно спровоцирует рост цен. И это уже происходит.

«Цены на размещение в среднем выросли на 10% к прошлому году, – говорит Дарья Домостроева. – Но некоторые отельеры в рамках кампании раннего бронирования до конца апреля еще дают скидки 15-20%».

В «Алеане» рост цен на отдых в Абхазии оценивают в 20% по сравнению с прошлым годом. «Проживание в отеле с завтраками на семь ночей во второй половине июня на двоих обойдется в среднем в 45 тысяч рублей, полный пансион – 60 тысяч рублей, «все включено» – 80 тысяч рублей», – рассказали «Профилю» в пресс-службе.

Особенным спросом, по данным компании, пользуются отели, работающие по системе «все включено», такие как «Апсны», Wellness Park Hotel Gagra, «Нарт», «Изумруд». При этом число объектов, которые предлагают тариф «все включено», растет. Также востребованы гостиницы с развитой инфраструктурой, спа-центрами, отели, предлагающие полный пансион, и санатории.

В итоге, предупреждают эксперты, к моменту возможного запуска прямых авиарейсов и новых поездов в Абхазию мест в популярных отелях, скорее всего, уже не будет.

«В последние годы в Абхазии появились новые частные комфортабельные отели, благодаря чему номерной фонд республики расширился. Но, возможно, ближе к лету забронировать топовые (брендовые) гостиницы будет уже сложно», – признают в «Интуристе».

Через Сочи привычнее

Алексан Мкртчян призывает раньше времени не преувеличивать значение будущих авиарейсов в Сухум для роста турпотока. В конце концов, пока нет ни расписания полетов, ни информации о стоимости билетов.

«Я предполагаю, что рейсов в Абхазию будет мало, летать станут небольшие самолеты на 50-70 мест и билеты будут дорогими, порядка 30 тысяч рублей. А в соседний Сочи – 20 тысяч рублей. Поэтому семьям дешевле будет по-прежнему прилетать в Сочи, а уже оттуда ехать в Абхазию по земле», – считает он.

Кроме того, напоминает эксперт, попасть на главные абхазские курорты, где расположено почти 70% номерного фонда страны, все равно быстрее из Сочи, так как аэропорт Сухума находится в некотором отдалении от столицы республики.

«Гагра, Цандрыпш, Пицунда ближе к границе с Сочи, чем к аэропорту Сухума. И в ряде случаев добираться до курортов трансфером от аэропорта Адлера может быть удобнее, чем от Сухума. А тем, кто бронирует отели в Сухуме и Новом Афоне, наоборот, будет удобно прилетать в Сухум», – подтверждают в «Алеане».