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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПЛАН ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Вторник, 18 марта 2025 19:05
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ОБСУДИЛИ ПЛАН ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. И.о. первого вице-премьера Джансух Нанба провел второе заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» I степени Владислава Ардзинба.

Члены комиссии приняли решение об учреждении стипендии имени Владислава Ардзинба студентам АГУ, проведении памятных мероприятий в Абхазии и за ее пределами, создании официального сайта первого президента при Фонде первого президента. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба объявил, что финансирование создания сайта он берет лично на себя.

Члены комиссии также приняли решение обратиться в Парламент с предложением об учреждении ордена Владислава Ардзинба.

Участники заседании обсудили и другие вопросы, касающиеся проведения памятных мероприятий, которые будут проходить в течение юбилейного года.

Среди них – проведение в Абхазском институте гуманитарных исследований международной научной конференций, издание работ В. Ардзинба, подготовка фильмов и телепередач о первом президенте.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 19:07

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