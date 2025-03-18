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Абхазия Информ

36 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЫХНЕНСКИЙ СХОД

Новости Вторник, 18 марта 2025 19:07
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36 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛСЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЫХНЕНСКИЙ СХОД

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ. 18 марта 1989 года в Абхазии состоялся исторический Лыхненский сход, где было принято обращение от имени более 30 тысяч человек в пользу независимости Абхазии с восстановлением статуса Союзной Республики. События марта 1989 года стали «очередным витком грузино-абхазского противостояния, который начал набирать обороты после распада СССР, а именно, когда некоторые республики вышли из состава Союза».

Грузия инициировала выход из состава СССР с сохранением в составе Абхазии. Но все то время, что республика была в составе Грузии, она испытывала к себе несправедливое отношение, вплоть до вопроса о физическом выживании самого этноса. Абхазский язык до 1950 года был исключен из программы средней школы и заменен обязательным изучением грузинского языка.

Лыхненский сход был стремлением народа отстоять свое право на существование. Вопрос ставился о восстановлении для Абхазии статуса советской республики, который был получен в марте 1921 года.

Обращение, принятое на сходе, грузинской стороной воспринялось враждебно. Летом того же года в Сухуме произошли кровавые столкновения между грузинским и абхазским населением.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 18 марта 2025 19:09

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