МВД ЗАДЕРЖАЛО ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 18 марта 2025. Абхазия-Информ . Следственным подразделением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА в отношении жителя Ленинградской области Бруева Владимира Григорьевича 1957 г.р. Он был задержан на посту ГАИ «Мачара» Гулрыпшского района в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД РА по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств на территории Республики Абхазия.

В ходе обследования автотранспортного средства, принадлежащего гражданину Бруеву, в салоне обнаружено и изъято наркотическое средство, как впоследствии установлено в результате проведенного исследования экспертами ЭКЦ МВД РА - «Метадон», массой свыше 137 граммов.

В ходе личного досмотра самого задержанного обнаружен и изъят сотовый телефон, документы на его имя и денежные средства. Решением суда г. Сухум Владимир Бруев на время предварительного расследования заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.